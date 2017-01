Onde alte cinque metri, navi bloccate nel nord Sardegna

Forti disagi per le navi in ingresso e in uscita dai porti di Olbia Isola Bianca e Golfo Aranci a causa delle avverse condizioni meteo che fanno registrare mare forza 6 con onde di oltre 5 metri e raffiche di Tramontana ad oltre 40 nodi.







Il traghetto 'Athara' della Tirrenia, in arrivo all’Isola Bianca proveniente da Genova con 138 passeggeri a bordo, è rimasto fermo in rada in attesa di condizioni meteo favorevoli all’attracco, mentre la 'Tommy' della Moby Lines diretta a Livorno non è uscita dal porto per le condizioni di mare in burrasca.

Sono stati interrotti anche i collegamenti tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio (Corsica). La situazione è costantemente seguita dalla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Olbia. (Adnkronos)