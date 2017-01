Auto brucia lo stop, scontro a Sant'Elia

Incidente tra due auto in via Schiavazzi nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia. Un 47enne alla guida di una Ford Escort non avrebbe rispettato lo stop all'altezza di piazza Demuro andando a scontrarsi con un Doblò guidato da un uomo di 45 anni. Nello scontro sono rimaste ferite due persone: sono state portate al pronto soccorso. Sul posto la polizia municipale.