Pirri, 'cantina' dello spaccio in via Sanna: 34enne in arresto

Una cantina videosorvegliata utilizzata per lo spaccio di droga. E' stata scoperta dalla polizia a Pirri nel quartiere Santa Teresa: in arresto un 34enne.







CAGLIARI - Una cantina di un palazzo in via Sanna, nel quartiere Santa Teresa a Pirri, utilizzata come centrale dello spaccio di droga. E' stata scoperta dalla squadra mobile della polizia al termine di una serie di appostamenti. A destare l'attenzione dei poliziotti un via vai continuo di persone nei pressi di un portone. Durante un controllo è stato fermato un ragazzo di 34 anni (S.B le sue iniziali) senza fissa dimora assieme a un minorenne però estraneo ai fatti. Gli agenti hanno trovato hashish (17 grammi) e marijuana (46 grammi) assieme a materiale per il confezionamento, bilancini, una serie di taccuini dove erano annotati diversi nomi, circa 140 euro in contanti.

La cantina era dotata di una scrivania con due monitor collegati distintamente a due videocamere di sorveglianza poste all’ingresso del palazzo ed all’ingresso della porta metallica delle cantine, a loro volta connesse a pulsanti per l’apertura remota.