Su Planu, scoperto 'market' della droga: tre arresti

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, a Su Planu. Il reparto 'falchi' della polizia di Cagliari ha scoperto l'attivitą di spaccio in una cantina di un palazzo in via Monte Marmolata all'interno di un circolo privato denominato 'Kasteddu'. All'interno sono stati trovati 8 grammi di hashish e 12 di cocaina assieme a 135 euro in contanti. I tre arrestati attualmente si trovano ai domiciliari.