Emergenza neve, situazione critica a Desulo e Fonni. "Siamo isolati, disastro nelle campagne"

CAGLIARI - "Siamo isolati". La dichiarazione di Daniela Falconi, sindaco di Fonni, sintetizza la situazione d'emergenza che il piccolo centro del Nuorese sta vivendo in queste ore. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni stanno creando serie difficoltà: "Abbiamo superato il metro e mezzo e continua incessantemente a nevicare - scrive la prima cittadina su facebook - l'emergenza c'è tutta. In paese e in campagna. Siamo praticamente isolati perché sia la Fonni-Desulo, il passo Caravai, la 389 da Jenna Erru a Fonni sono praticamente intransitabili e la provincia e l'Anas non riescono a sfondare i muri di neve. Continuano a provarci in ogni modo. In paese stanno operando 4 ruspe di privati divisi per zone ma molti punti sono inaccessibili".

"Ci sono circa 30 persone tra volontari e operai dell'Agenzia Forestas - prosegue - che stanno liberando manualmente i viottoli con pale e le turbine manuali del comune. Chiunque voglia unirsi a loro si munisca di pala e attrezzature. Potete coordinarvi con gli operai dell'ente. Il vero disastro è nelle campagne, gli ovili sono inaccessibili e quasi tutti irraggiungibili. Le persone stanno bene ma la situazione è davvero drammatica. Da Cagliari stanno arrivando i vigili del fuoco con i mezzi pesanti".

Una situazione di "piena emergenza". Dello stesso parere il sindaco di Desulo, Gigi Littarru, che proprio ieri aveva denunciato il viaggio odissea di una donna che per partorire in ospedale è dovuta arrivare a Nuoro impiegando sei ore a causa dei rallentamenti sulle strade dovuti al maltempo.