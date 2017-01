Blocchi e traffico a singhiozzo nelle strade sarde. In azione mezzi spazzaneve, allerta fino a giovedì

Continuano i disagi nei collegamenti stradali in Sardegna a causa delle abbondanti nevicate. Rallentamenti e strade bloccate, super lavoro per le squadre dell'Anas. Intanto la protezione civile estende l'allerta meteo fino a domani giovedì.







CAGLIARI - La Protezione civile ha esteso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse dalla serata di oggi e fino alla mattinata di domani, con nevicate sopra i 400-500 metri sulla Sardegna orientale e centrale. Successivamente la quota neve si innalzerà progressivamente. Si segnalano ancora venti di burrasca sulla Sardegna nord-orientale e mareggiate sulle coste settentrionali, con gelate nelle ore più fredde. Diramata, inoltre, una allerta di criticità ordinaria per rischio idraulico sulle zone del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura.

Intanto gli automobilisti devono fare i conti con le strade paralizzate dalla neve. Continuano i rallentamenti soprattutto nelle zone centro-settentrionale dell'Isola: circolazione temporaneamente bloccata in provincia di Nuoro lungo un tratto della strada statale 389 Var, tra il km 39,400 ed il km 51,000, nel territorio comunale di Villagrande Strisaili, per consentire l'azione dei mezzi e del personale impegnati nello sgombero neve e per ripristinare la transitabilità. Il blocco temporaneo è stato attuato in coordinamento e con il supporto della Polizia Stradale.

A causa dell'attraversamento di un mezzo pesante, sprovvisto delle necessarie dotazioni invernali, questa mattina il traffico è stato bloccato per alcuni minuti in direzione Sassari lungo la strada statale 131 "Carlo Felice" all'altezza del km 162,000 nel comune di Bonorva, in provincia di Sassari.



Attualmente, proprio per le condizioni meteo avverse, la circolazione è rallentata su gran parte delle arterie della Sardegna ed in particolare sulle strade statali 131 'Carlo Felice' e 131 DCN, 125 'Orientale Sarda', 128 e 128 bis 'Centrale Sarda', 389 'di Buddusò e del Correboi', 198 'di Seui e Lanusei', 292 'Nord Occidentale Sarda', 387 'del Gerrei', 442 'di Laconi e di Uras', 295 'di Aritzo', e 129 'Trasversale Sarda'.