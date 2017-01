Cagliari, auto contro pullman Ctm

Incidente nella notte a Cagliari tra una Fiat Seicento e un autobus Ctm. L'auto, guidata da una cagliaritana di 20 anni, all'uscita dal Mc Donald di via Bacaredda si è scontrata frontalmente con un bus che stava percorrendo regolarmente la corsia preferenziale diretto verso il deposito. La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Marino in codice giallo. Sul posto il personale della Polizia Municipale per i rilievi di legge.