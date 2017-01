Minaccia di morte i genitori, 40enne in arresto per maltrattamenti

Episodio movimentato ieri pomeriggio in un'abitazione di via Righi a Pirri. Un uomo di 40 anni (M.M.) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo la versione dei militari l'uomo durante una lite avrebbe messo a soqquadro la casa e minacciato di morte i genitori per poi, all'arrivo dei carabinieri, scagliarsi contro di loro.