Neve, ancora difficoltà sulle strade sarde. Chiusa la Ss125 a Baunei

CAGLIARI - Continuano i rallentamenti causati dalle intense precipitazioni nevose degli ultimi giorni, soprattutto nelle zone centrali dell'Isola. L'Anas ha diramato un comunicato in cui fa il quadro della situazione:



In provincia di Nuoro è stata riaperta al traffico la strada statale 389 Var, che era stata chiusa ieri tra il km 39,400 ed il km 48,200, nel territorio comunale di Villagrande Strisaili, per consentire la prosecuzione dello sgombero neve da parte del personale e dei mezzi Anas. Sul tratto compreso tra il km 19,000 e il km 39,400 è stato istituito il senso unico alternato. Sul posto, oltre alle squadre Anas, è presente la Polizia Stradale per la gestione dell'emergenza in piena sicurezza.



Permane invece la chiusura della strada statale 125 'Orientale Sarda', dal km 160,000 al km 173,000 nei pressi di Baunei, per consentire l'azione dei mezzi e del personale Anas, impegnati nello sgombero di grandi quantità di neve presenti sul piano viabile.



Attualmente, è scritto nel comunicato, risultano transitabili tutte le altre arterie della Sardegna nonostante prosegua il lavoro delle squadre Anas coi mezzi spandi sale in particolare sulle strade statali 131 'Carlo Felice' e 131 DCN, 125 'Orientale Sarda', 128 e 128 bis 'Centrale Sarda', 389 'di Buddusò e del Correboi', 198 'di Seui e Lanusei', 292 'Nord Occidentale Sarda', e 129 'Trasversale Sarda'.