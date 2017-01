Maxi truffa da 2 milioni, fatture false per ottenere contributi Ue

CAGLIARI - La guardia di finanza di Iglesias ha scoperto una frode da parte di un’impresa di Portoscuso, operante nel settore dell’alluminio, ai danni della Regione: l'impresa avrebbe richiesto, indebitamente, contributi erogati dalla Regione, cofinanziati dall’Unione Europea, per circa 2 milioni di euro. 1,2 milioni erano già stati percepiti.

Le indagini hanno riguardato anche alcune aziende operanti in Lombardia. In particolare, il modus operandi illecito prevedeva l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società compiacente nei confronti dell’azienda isolana destinataria dei contributi, a seguito della stipula di contratti di fornitura, mai avvenuta, di macchinari per la lavorazione dell’alluminio. Tale operazione aveva, come suo unico scopo, quello di emettere fatture di importo complessivo pari alla spesa ammissibile relativa al finanziamento richiesto.

Due imprenditori sono stati denunciati in concorso tra loro, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode fiscale.