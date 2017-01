Non nevica più ma arriva la pioggia: allerta meteo

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico di 24 ore per domani, sabato 21 gennaio, sulle zone di allerta Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Su queste ultime due zone è già in vigore il codice giallo per rischio idraulico sino alla mezzanotte di oggi.Per gli stessi orari e per gli stessi rischi entrano domani in codice giallo le zone di allerta Tirso, Campidano e Logudoro.