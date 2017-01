Automobilista ubriaco e motociclista senza patente. Grave incidente con feriti a Cagliari

Un 31enne alla guida di una Bmw si scontra, in via Tiepolo, con uno scooter con in sella due giovani, di cui uno minorenne. Impatto violento, i due giovani centauri hanno la peggio e finiscono, sbalzati, per terra. Trasportati all'ospedale Marino. Rilievi della polizia Municipale: l'automobilista positivo all'alcoltest, il guidatore del motorino, 21enne, sprovvisto di patente.