Il vento sfianca tutta l'Isola. Raffiche fino a 90 km/h: parchi chiusi a Cagliari

Il maltempo non abbandona l'Isola. Il forte vento fa cadere alberi nel capoluogo regionale e a Sassari. Disagi un po' ovunque, mareggiata al Poetto. Aree verdi sbarrate per 24 ore.







CAGLIARI - È la Sardegna la prima regione coinvolta dalla bassa pressione in risalita dal Nord Africa. Piogge e temporali anche intensi su gran parte dell'Isola, ma in particolare sui versanti orientali. E lo scirocco imperversa su tutta la Regione: raffiche fino a 90 chilometri orari, a Cagliari chiusi parchi e cimiteri. Mareggiata forte al Poetto, alberi caduti sia nel capoluogo sardo che in altri Comuni dell'Isola.

Anas comunica che a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della Ss 389 “di Budduso e del Correboi” compreso tra le località di Buddusò e Alà dei Sardi in provincia di Sassari. Il traffico è deviato sulla provinciale 10. L'allerta è destinata a durare per le prossime 24 ore. Non si contano i disagi al traffico, tra strade chiuse per la caduta di rami e cartelloni pubblicitari. Task force di polizia Municipale e Vigili del fuoco.