Maltempo, altre 24 ore di allerta. Rischi elevati su Iglesiente e Gallura

CAGLIARI - A causa del maltempo resta alta l'attenzione in tutta la Sardegna e in particolare sul versante orientale. Il centro funzionale decentrato di Protezione Civile, a seguito dell'avviso del dipartimento meteoclimatico dell’Arpas, ha emesso un avviso che mantiene il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico sulle zone di allerta Flumendosa-Flumineddu e Gallura per tutta la giornata di domenica 22 gennaio. La sala operativa regionale integrata "sta lavorando a pieno regime per rispondere alle richieste di soccorso. Viste le avverse condizioni meteo invito nuovamente alla massima prudenza e attenzione. Come infatti previsto dalle norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo i fenomeni meteo occorre limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni stessi, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione Civile", afferma l'assessore regionale dell'Ambiente, Donatella Spano".

L'Isola continua quindi a restare totalmente interessata dall'instabilità. La giornata di sabato 21 gennaio ha visto temporali, trombe d'aria, strade chiuse e situazioni di pericolo praticamente ovunque. Di seguito, il report fotografico che mostra tutto ciòche è accaduto.

Alberi e tetti abbattuti, allagamenti e strade chiuse. Sardegna flagellata dal maltempo - LE FOTO

