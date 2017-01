Il maltempo va via dalla Sardegna. Migliora la situazione, arriva il sole

CAGLIARI - In via di miglioramento le condizioni del tempo in tutta la Sardegna. In calo anche la portata d'acqua nelle dighe del bacino del Flumendosa, della valle del Cedrino e del Rio Posada che continuano ad essere monitorate 24 ore su 24 dalla sala operativa regionale integrata e dai presidi territoriali in stretto contatto con i sindaci dei territori interessati.



Al lavoro il comitato operativo, presieduto dall'assessore regionale dell'Ambiente, Donatella Spano, e composto dal direttore regionale della Protezione Civile, Graziano Nudda, dal comandante del corpo forestale e di vigilanza ambientale, Gavino Diana e dal direttore generale di Forestas, Antonio Casula. Il comitato, che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, è stato istituito, per la prima volta, a causa di possibili criticità provocate dagli effetti della pioggia in presenza della straordinaria nevicata dei giorni scorsi. Di seguito, tutti gli articoli con la copertura totale dedicata, da Sardegna Oggi, all'ondata di maltempo che, per oltre 24 ore, ha tenuto sotto scatto l'intera Sardegna.

SABATO 21 GENNAIO 2017

Il vento sfianca tutta l'Isola. Raffiche fino a 90 km/h: parchi chiusi a Cagliari

Poetto da allarme rosso tra scirocco e mareggiate, surfista solitario in mezzo alla bufera - IL VIDEO

Alberi e tetti abbattuti, allagamenti e strade chiuse. Sardegna flagellata dal maltempo - LE FOTO

Maltempo, altre 24 ore di allerta. Rischi elevati su Iglesiente e Gallura

DOMENICA 22 GENNAIO 2017

Alberi crollati e asfalto spaccato. L'Orto Botanico di Cagliari sfregiato dal maltempo - LE FOTO

Cagliari sconvolta da temporali e scirocco. Dopo le mareggiate il Poetto "ingoiato" dall'acqua - IL VIDEO

Poetto sott'acqua: spiaggia sparita, danni agli stabilimenti - LE FOTO