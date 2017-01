Tempo ancora incerto. 24 ore di allerta meteo gialla sul versante est dell'Isola

CAGLIARI - Il centro funzionale decentrato di Protezione Civile, visto il bollettino di criticità, ha emesso un avviso di allerta gialla per solo rischio idraulico per lunedì 23 gennaio (per 24 ore) sulle zone di allerta Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Il codice giallo per rischio idraulico si riferisce a uno scenario di evento nel quale, anche in presenza di deboli piogge o di loro assenza, esistono condizioni di rischio residuo dovuto alle grosse portate che transitano nei corsi d'acqua maggiore.

Gli effetti e danni conseguenti allo scenario relativo all'avviso emesso sono: possibili danneggiamenti alle opere di protezione delle sponde e occasionali ferimenti di persone e perdite incidentali di vite umane. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili qui.