Storia di solitudine con lieto fine. Anziana di Samassi cade in casa, soccorsa dopo 2 giorni

Una 75enne rimane per terra per oltre quarantotto ore, a dare l'allarme un vicino di casa, attirato dai lamenti della donna. I carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione forzando una finestra, consentendo le cure dei medici.







SAMASSI (CA) - Disavventura a lieto fine per un'anziana vedova. La donna, per due giorni, è rimasta sdraiata per terra, nella sua abitazione, dopo una brutta caduta. Un vicino è riuscito a dare l'allarme, dopo aver sentito i lamenti dell'anziana. I carabinieri, intervenuti, hanno avuto difficoltà ad entrare nell'appartamento, perchè l'anziana non riusciva a muoversi. Così, si è reso necessario spaccare una porta finestra.

Una volta entrati in casa, i militari hanno raggiunto la camera da letto, trovando la 75enne distesa sul pavimento. La donna è stata affidata alle cure del personale medico del 118 e della guardia medica cittadina.