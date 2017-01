Cagliari, dopo gli espropri a Barracca Manna il Comune va avanti con i lavori di urbanizzazione

CAGLIARI - Barracca Manna: procedono gli interventi di urbanizzazione e riqualificazione. Nella zona di Barracca Manna Dopo la fase degli espropri, sono iniziate oggi le operazioni di immissione in possesso dei terreni su cui saranno effettuati i lavori. L'immissione in possesso è tecnicamente la presa in carico materiale da parte dell'amministrazione delle aree espropriate: avviene con la loro delimitazione fisica, alla presenza dell'impresa aggiudicataria dei lavori e dei proprietari o, in assenza di questi ultimi, in presenza di testimoni.

I cittadini interessati sono circa 200 e sono stati tutti informati mediante notifica. Le aree interessate (le vie Alfani, Nissardi, Cala Regina, Torre delle Stelle, De Nicola, Putzolu, Montaldo, Garau, Cala Golone) sono inserite nel primo lotto di lavori, per cui sono stati stanziati 4500000 euro. Nel frattempo proseguono le attività di esproprio per il secondo e terzo lotto di lavori: le risorse stanziate ammontano rispettivamente a 4357000 euro e 915000 euro.Iniziate le operazioni di immissione in possesso dei terreni su cui vanno effettuati i lavori.