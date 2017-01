Cagliari, incidente in via Regina Elena: investito sulle strisce

Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Regina Elena a Cagliari. Un 24enne di Quartu alla guida di una Fiat Punto ha investito un 57enne cagliaritano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Quest'ultimo è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Trinità. Sul posto anche la polizia municipale.