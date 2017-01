Via La Vega, 55enne investito da un'auto

Ennesimo pedone investito a Cagliari, il secondo in un giorno, questa volta in via La Vega. Un uomo di 55 anni, residente a Masullas, è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali da una Toyota guidata da un 42enne cagliaritano. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Trinità in codice giallo. Sul posto la polizia municipale.