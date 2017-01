Ragazzo investito sulle strisce, il pirata della strada confessa

Rinvenuta nel pomeriggio la Smart che sabato mattina in viale Poetto ha investito un 17enne che attraversava nelle strisce, dandosi poi alla fuga senza soccorrerlo. Dopo i primi accertamenti sono scattate le indagini per risalire al veicolo ed individuare il conducente che al momento stesse guidando la Smart. È stato diramato un avviso a tutte le forze di polizia. La ricerca è stata costante e durante il pattugliamento del territorio un equipaggio della Polizia ha rinvenuto una Smart corrispondente a quella ricercata, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave in via Renato Fasano. Dagli accertamenti nelle banche dati non risultava provento di furto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi e la Polizia Municipale la quale giunta sul posto ha confermato la corrispondenza del veicolo anche sulla base dei frammenti mancanti. Il proprietario della Smart, L. P. cagliaritano di 31 anni, è stato sentito presso gli uffici della municipale dove ha ammesso la sua responsabilità. È stato denunciato all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'interrogatorio nei prossimi giorni presso la Procura della Repubblica.