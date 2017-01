Cagliari, auto contro camion: testacoda sulla Sulcitana

Incidente stradale tra un camion e una Fiat 500 lungo la Ss 195 nella corsia che porta a Cagliari. Il camion, guidato da un 38enne di Quartu, all'altezza dell'immissione dalla via Campo Scipione si è scontrato con la Fiat 500 guidata da una 31enne residente in provincia di Napoli. Dopo l'urto la 500 ha fatto un testacoda fermandosi al centro della strada. La conducente dell'auto e la passeggera, una 23enne di Cagliari, sono state soccorse dal 118 e trasportate all'Ospedale Brotzu con ferite lievi. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.