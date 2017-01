Banda ultra larga a Cagliari, lavori a Is Mirrionis

Nel quartiere di Is Mirrionis in corso i lavori per la posa della fibra ottica a Cagliari. Progetto da 20 milioni di euro: si viaggerà con la banda ultra larga.







"Cagliari è una delle prime cinque città ad essere inserita nel Piano strategico per lo sviluppo della banca ultra larga in Italia, un progetto che Enel Open Fiber porterà avanti nel corso dei prossimi anni al fine di massimizzare la velocità di diffusione della fibra ottica nel nostro paese". Lo scrive su facebook il presidente della commissione comunale al Patrimonio, Fabrizio Marcello, che ha pubblicato la foto dei lavori in corso in via Meilogu quartiere Is Mirrionis.

"Il piano - afferma - prevede la copertura del 50% delle unità immobiliari entro il 2017 e dell'80% entro marzo 2018, per un totale di circa a 66 mila unità immobiliari cablate, circa 440 km di rete interrata e circa 60 km di rete aerea. Per l'installazione della fibra verranno utilizzati, in parte i sottoservizi e i cavi dotti già esistenti in città, nell'ottica della sostenibilità economica e del risparmio del consumo del suolo. Dove sarà possibile, verranno aperti micro cantieri".