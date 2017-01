Università, Del Zompo rassicura gli studenti di Oristano: "I nostri corsi restano"

Corsi di laurea dell'Università di Cagliari a Oristano: per gli studenti non cambia nulla. Il rettore Del Zompo: "I nostri corsi restano a Oristano".







In un comunicato l'Università di Cagliari rassicura gli studenti del Consorzio Uno di Oristano, quest'ultimo al centro di una polemica sul rischio chiusura (leggi 1|2). "Per gli studenti non cambia nulla - si legge nel testo - l'Ateneo sta facendo, e continuerà a fare, ogni sforzo per garantire l'attuale offerta formativa. D'altronde la nuova articolazione individuata permetterebbe anche l'attivazione di nuovi corsi sulla base delle esigenze manifestate dal territorio".