Amsterdam e Tel-Aviv, nuove rotte da Cagliari. Ecco tutti i voli dell'estate - Infografica

CAGLIARI - Con l’arrivo della stagione estiva l’Aeroporto di Cagliari darà il benvenuto a nuove compagnie aeree e nuovi collegamenti introducendo molte novità. “Per il 2017 nello scalo cagliaritano prevediamo di raggiungere i 4.000.000 di passeggeri”, ha ricordato Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, socio di maggioranza di Sogaer, oggi durante un ncontro con la stampa.

“Abbiamo operato in questi mesi – ha evidenziato il vicepresidente Gabor Pinna– per consolidare e ampliare il panorama delle compagnie aeree presenti sullo scalo. Nella prossima stagione estiva saranno infatti 32 i vettori presenti, per un totale di 73 destinazioni servite, tra cui 51 internazionali distribuite su 19 paesi. L’offerta di posti sui mercati internazionali salirà del 41% rispetto allo stesso periodo del 2016”.

VOLI INTERNAZIONALI. Sul versante dei voli di linea internazionali, quest’estate ci saranno grandi novità e importanti conferme. Tre nuovi vettori di linea opereranno a Cagliari dalla prossima estate per la prima volta: Klm (che attiverà il collegamento Cagliari-Amsterdam), Sundor International Airlines, sussidiaria di El Al, che opererà un collegamento di linea con il capoluogo israeliano Tel-Aviv. Infine Iberia Express, Che aprirà nuovi voli sulla capitale spagnola Madrid.

Ryanair, il principale low cost Europeo volerà verso 9 mete internazionali, tra cui 4 nuove rotte rispetto all’estate 2016 che sono Londra, Varsavia, Madrid e Girona, che si aggiungeranno a Bruxelles Charleroi, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn e Parigi Beauvais.

Altre novità vedono Meridiana introdurre un nuovo collegamento con Marsiglia, Volotea invece garantirà il collegamento con Nantes e Tolosa. EasyJet ha invece riconfermato il collegamento con Nizza insieme a tutte le sue rotte storiche per Londra Stansted, Parigi Orly, Berlino Schönefeld e le destinazioni svizzere di Basilea e Ginevra.

La compagnia spagnola Vueling prosegue il collegamento annuale con Barcellona El Prat, mentre Eurowings presenta grandi novità inaugurando i propri servizi di linea per Hannover e Monaco, oltre a riprendere i collegamenti per Amburgo, Berlino, Colonia, Düsseldorf e Stoccarda.

Jetairfly propone nuovi collegamenti con Nantes, Lille, Parigi CDG, Strasburgo, Deauville e Metz. Tornano anche i voli di Lufthansa per Monaco e Francoforte, quest’ultima con un raddoppio della capacità rispetto alla summer 2016. Anche Condor per la prima volta programma un collegamento su Francoforte, British Airways ripropone la sua rotta classica per Londra Gatwick (con un incremento di frequenze), Skywork per Berna, Luxair per Lussemburgo, Austrian Airlines per Vienna e Darwin Airlines Etihad Regional per Ginevra e Lugano. Conferme anche per Edelweiss che collegherà Cagliari con Zurigo, Scandinavian Airlines che volerà a Stoccolma e Smartwings che andrà a Praga.

VOLI NAZIONALI. Nell’ambito dei voli di linea operati sul territorio nazionale, oltre ai voli della continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate targati Alitalia, la compagnia quest’estate apre un nuovo collegamento con Napoli.

Il network nazionale estivo di Ryanair sarà costituito dai voli per Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Parma, Trapani, Treviso e Verona oltre che dai suoi classici best-seller per Bergamo, Ciampino e Pisa.

Meridiana riprenderà i collegamenti per Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Verona.

EasyJet riproporrà i voli per Napoli e per Milano Malpensa, quest’ultima particolarmente gradita per chi prosegue verso altre mete europee o intercontinentali.

Volotea ha confermato le rotte per Ancona, Catania, Genova, Napoli Torino, Verona e Venezia.

Neos ha programmato collegamenti con Verona e Milano Malpensa ed infine Mistral Air ha pianificato una nuova rotta su Firenze e riconfermato Perugia.

VOLI CHARTER. Tornano i collegamenti settimanali di British Airways per Londra Heathrow. Bmi propone nuovi voli su Bristol e Manchester. People’s Vienna Line ripropone la rotta Cagliari-Altenrhein, Danish Air Transport fa lo stesso su Billund, Enter Air su Parigi Ch. De Gaulle, Austrian Airlines su Bolzano e Innsbruck, Gazpromavia su Mosca e Small Planet Airlines torna a Vilnius. Nuovi, invece, i charter di Parigi CDG e Nantes di Smartwings che conferma anche il volo per Bratislava. La compagnia Alk Airlines propone un nuovo collegamento per Sofia. Infine, Air Dolomiti che conferma le rotte su Bergamo e Verona.