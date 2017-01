Lunedì 30 gennaio inizieranno i lavori di potatura delle Jacarande di via Pessina, per il Comune di Cagliari "eccessivamente alte e cariche di verde". Le operazioni si rendono indispensabili, si legge in una nota, per mettere in sicurezza le piante e per evitare, a seguito di eventi meteorologici quali forte vento e abbondanti piogge, la caduta di rami o di branche che possono causare anche gravi danni.