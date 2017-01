Cagliari, scontro frontale in via Mandrolisai: due feriti

Incidente con feriti in via Mandrolisai. Una Fiat 600, guidata da una donna 56enne di Cagliari, si è scontrata frontalmente con un'altra auto guidata da un 20enne cagliaritano. Coinvolta anche un'altra auto in sosta. La dinamica è ancora in fase di accertamento. La conducente della prima auto è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'Ospedale Marino. Nello scontro è rimasto ferito anche il passeggero del secondo veicolo. Soccorso dal 118 è stato trasportato al Santtissima Trinità. Sul posto la polizia municipale.