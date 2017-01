Vaccini obbligatori fin dall'asilo. Allo studio anche una banca dati dei pazienti

CAGLIARI - "Vaccinarsi? Una necessità a tutela della salute individuale e un gesto di solidarietà e di senso civico verso l'intera comunità". Lo afferma il senatore del Pd, Silvio Lai, dopo la notizia del ricovero per una meningite di una donna nell'ospedale di Sassari, purtroppo in condizioni molto critiche. "È il primo caso di meningite in Sardegna nel 2017. Occorre evitare inutili allarmismi. Si tratta però di affrontare una evidenza che ormai da mesi è presente in Italia e ora anche nella nostra isola. Senza contare le polemiche innescate da chi ritiene, per assenza di responsabilità e contravvenendo alle indicazioni della ricerca scientifica, che vaccinarsi debba essere considerato un atto di libera scelta. Condivido la proposta delle Regioni che hanno chiesto al Governo una apposita normativa che stabilisca, allargando lo spettro a quelli ancora volontari, l'obbligatorietà dei vaccini, su tutto il territorio nazionale, per l'accesso dei bambini ai nidi e alla scuola materna. Al tempo stesso occorre prevedere una anagrafe vaccinale nazionale per poter disporre di una banca dati utile per avere un quadro epidemiologico completo dello stato di vaccinazione di bambini ed adulti."

E arriva l'ok da parte dell'assessore regionale della Sanità, Luigi Arru. "Condivido l'ap". Lo afferma l'assessore della Sanità, Lpello del senatore Silvio Lai e la sua presa di posizione sull'obbligo della vaccinazione per l'accesso agli asili. Ben venga l'intesa raggiunta tra il Ministero della Salute e le Regioni su questo punto e anche l'inserimento di nuovi vaccini nei Lea: noi siamo pronti a fare la nostra parte, con uno stanziamento previsto nella manovra di bilancio 2017. Con i vaccini somministrati gratuitamente - compresi quello per il meningococco di tipo B - e una corretta e chiara informazione sull'utilità delle vaccinazioni e sui possibili e previsti effetti collaterali, decidere di non vaccinare i propri bambini rappresenta un comportamento rischioso e irresponsabile, non accettabile per chi deve proteggere la salute di un'intera comunità".