A Sassari il Comune inaugura la carta d'identità elettronica. Costo più che quadruplicato

SASSARI - Il Comune avvia la sperimentazione del nuovo documento. Dal primo febbraio prossimo i cittadini possono iniziare a richiederlo nei Punto città del Comune. Sarà inviato a casa del cittadino direttamente dal ministero dell'Interno. È realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotato di sofisticati elementi di sicurezza quindi contiene un microchip che consente di memorizzare i dati del titolare. Si tratta della nuova carta di identità elettronica per la quale il Comune di Sassari ha avviato la fase sperimentale per il suo rilascio ai cittadini.



"Si tratta di un nuovo tassello che aggiungiamo ai servizi per il cittadino", afferma l'assessore comunale alle Politiche per l'innovazione , Amalia Cherchi, "che consente di garantire maggiori livelli di sicurezza del sistema di emissione della carte di identità con l'utilizzo di avanzati standard internazionali di sicurezza in materia di documenti elettronici. Sassari, assieme a Iglesias e Macomer, è uno dei tre Comuni che in Sardegna sta portando avanti questo tipo di sperimentazione". A essere coinvolti nel progetto sono, oltre i Comuni italiani, il ministero dell'Interno, il ministero dell'Economia e finanze, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, i consolati, le questure e il centro nazionale trapianti. "È un documento", argomenta l'esponente della giunta guidata da Nicola Sanna, "che, con l'evoluzione in atto, consente ai cittadini e alla cittadine di accedere telematicamente ai servizi della pubblica amministrazione". Una nuova carta d'identità quindi e una nuova procedura che sostituisce quella già presente in passato per condurre a un documento totalmente nuovo. Un sistema che conferma Sassari all'interno di un percorso, già avviato in questi anni, in grado rendere la città una smart city.



Sulla parte frontale del documento, oltre ai dati anagrafici, è presente la foto del titolare, in bianco e nero, stampata al laser per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione, mentre sul retro è inserito il codice fiscale riportato anche come codice a barre. Il ministero dell'Interno all'indirizzo del cittadino, o in un luogo da lui indicato, entro sei giorni lavorativi. Il documento avrà una validità di 10 anni per i cittadini maggiorenni, di cinque anni per i minori dai tre ai 18 anni e di tre anni per quelli da 0 a tre anni. Il costo varia da un minimo di 22,21 euro, in caso di rilascio a seguito di scadenza del precedente documento o di furto, a un massimo di euro 27,37, importo dovuto in caso di rilascio a seguito di smarrimento o deterioramento.