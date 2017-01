Cagliari, lavori a Castello: cassonetti spostati

Spostati i cassonetti delle vie Martini e Spano. "Per l'impossibilitÓ di accesso dei mezzi per la raccolta dei rifiuti a seguito della chiusura per lavori della via Martini, i cassonetti presenti nella stessa e nella via Spano sono stati spostati nella via UniversitÓ, in prossimitÓ del Teatro Civico in Castello". Lo rende noto il Comune di Cagliari che invita i residenti a gettare i rifiuti nelle postazioni dei cassonetti posizionate in via Torino e in via UniversitÓ.