Riformatori: "Dopo il maltempo il parco di Monte Urpinu ancora chiuso"

Lo denuncia il parlamentare cagliaritano dei Riformatori, Pierpaolo Vargiu, insieme ai due consiglieri comunali Giorgio Angius e Raffaele Onnis che hanno presentato un'interrogazione urgente al sindaco. "Da dieci giorni -proseguono i Riformatori- i cancelli del parco sono sprangati, mentre un cartello segnala che la chiusura è legata a motivi di sicurezza. Nessuna informazione sui tempi di riapertura e - apparentemente- nessuna attività di ripristino visibile all'interno".

"La chiusura di Monte Urpinu - sottolineano i Riformatori - priva la città di un polmone verde salutistico per anziani e appassionati di passeggiate e di jogging e sottrae ai cagliaritani i parchi giochi per i bambini e le aree attrezzate per i cani".

"Ma il disservizio del Comune- concludono i Riformatori, che chiedono l'immediato intervento del sindaco- rischia di diventare addirittura un'intollerabile beffa: è infatti aperto il varco attrezzato di via Vidal, che consente l'ingresso all'intero parco che è invece definito 'pericoloso' in tutti gli altri cancelli d'accesso!".