Oristano, l'Università è salva: Consorzio Uno non chiuderà

ORISTANO - L’Università di Oristano non chiuderà per un canone non pagato, aveva assicurato l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, una posizione ribadita più volte nei giorni successivi alla provocatoria diffida inviata al Consorzio Uno dall’Ufficio legale dell’Ente e chiarita anche in occasione dell’assemblea pubblica davanti a professori e studenti.

L’Amministratore straordinario ha formalizzato la sospensione del procedimento legale intrapreso con un decreto. "Le interlocuzioni e le sollecitazioni avanzate dall’Amministratore straordinario in questi ultimi giorni - si legge in una nota -, hanno consentito di ottenere un impegno della Regione Sardegna di sostegno al Consorzio Uno per la stipula di un regolare contratto di locazione, fatto che garantirà, allo stesso tempo, sia il prosieguo dell’attività dell’Università di Oristano che gli obblighi contabili dell’Ente provinciale".

"La Provincia di Oristano - viene precisato - si è trovata a dover risolvere un problema, molto delicato, di natura giuridico, amministrativo e contabile, legato ai vincoli sempre più restrittivi delle leggi nazionali sulle partecipate pubbliche".