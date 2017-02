Sbarco di migranti, in 10 arrivano a Domus De Maria. Tutti trasferiti ad Assemini

Con un barchino sono riusciti ad approdare nelle coste del sud dell'Isola, a Cala Cipolla. Sono algerini, tutti maggiorenni e stanno bene. Bloccati dai carabinieri e portati in un centro d'accoglienza.







CAGLIARI - I carabinieri sono riusciti ad intercettarli solo quando erano già sulla Provinciale 71, in viaggio - a piedi - verso il capoluogo sardo. Dopo i classici controlli di rito, il trasferimento in un centro d'accoglienza di Assemini, già utilizzato altre volte per accogliere i cosiddetti "disperati del mare". Questa volta si è trattato di dieci algerini: a bordo di una bagnarola sono riusciti a toccare terra nella spiaggia di Cala Cipolla, a Domus De Maria.

I militari sono anche riusciti a recuperare il barchino utilizzato per la traversata. È l'ennesimo sbarco di migranti nelle coste sud dell'Isola, una rotta che sembra sempre più essere preferita rispetto ad altri percorsi. /Foto d'archivio