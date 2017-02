Ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna. Weekend di temporali e vento forte

CAGLIARI - Sulla Sardegna ritorna il maltempo, in grande stile. Acquazzoni sparsi e temporali in arrivo su tutta l'Isola, nel primo fine settimana di febbraio 2017 gli ombrelli ritornano tra le mani dei sardi. Addio al sole per almeno tre giorni, spazio alle nuvole. Il vortice in arrivo dall'Atlantico non lascia spazio a dubbi. L'anticipo di primavera si rivela appunto un anticipo, ritorna l'inverno ma senza freddo.

Le temperature, infatti, non sono destinate a scendere: minime tra i nove e gli undici gradi, massime tra i sedici e i diciassette. In arrivo, soprattutto nelle ore centrali delle giornate, forti raffiche di libeccio e scirocco.