Asse mediano, aperta al traffico la nuova rampa in via dei Valenzani

CAGLIARI - Permettere l'ingresso nell'Asse Mediano da via Cadello e da via Santa Maria Chiara ed eliminare le situazioni di congestione e pericolo che per molti anni hanno interessato lo snodo viario. Con questo obiettivo, ultimati i lavori, il Comune apre finalmente al traffico la nuova rampa di decelerazione che dall'Asse Mediano conduce alla via Dei Valenzani.

La disposizione è stata emanata dal dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti che, che tramite un'ordinanza istituisce anche il senso unico di marcia (direzione via Dei Valenzani), il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità di 30 Km/h.