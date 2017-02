Uranio, Pili: "Morto colonnello sardo, 340^ vittima in Italia"

Pili: "Oggi la morte di un altro militare sardo impegnato in oltre 20 missioni all'estero e numerose esercitazioni in Sardegna".







"Continua la strage di Stato ai danni dei militari sardi. Si registra oggi, purtroppo, un nuovo drammatico decesso di un ufficiale impegnato in oltre 20 missioni all'estero e numerose esercitazioni in Sardegna. Si era rivolto nei mesi scorsi all'osservatorio nazionale per le vittime dell'uranio. Non ha fatto in tempo a vedere riconosciuto il suo grave stato di salute legato, secondo tutte le analisi svolte dal militare, a chiare contaminazioni contratte nell'esercizio del suo lavoro. Il colonnello lascia la moglie e una figlia". Lo ha detto poco fa il deputato Mauro Pili appena appresa la notizia del decesso di un colonnello dell'Aeronautica.

"Si tratta della 340ª vittima di una vicenda che lascia esterrefatti per la spregiudicatezza e l'irresponsabilità degli organi dello Stato a tutti i livelli, nessuno escluso, che continuano a negare l'evidenza del nesso causale conseguente alle missioni e alle esercitazioni. Il decesso di un uomo con l'esperienza del colonnello e la sua decisione di affidare a pochi mesi dall'insorgere della malattia la propria situazione ai legali dell'osservatorio conferma l'omertà e i timori che impediscono anche la più trasparente delle libertà, quella della tutela della propria vita".

"Ho già chiesto alla commissione di inchiesta di acquisire anche questo ennesimo fascicolo affinché niente resti impunito di questa inaccettabile responsabilità dello Stato nei confronti dei civili e militari" ha concluso il deputato di Unidos Mauro Pili.