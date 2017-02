Cagliari, alla guida senza patente perde il controllo della moto

Incidente verso le 18.30 ieri in via Cornalias a Cagliari. Un uomo di 37 anni di Selargius alla guida di una moto Suzuki 1000 ha perso il controllo del mezzo andando a strisciare sull'asfalto per circa 60 metri. E' stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Marino in codice giallo. Dai primi accertamenti della polizia municipale il centauro Ŕ risultato essere senza patente di guida e la moto senza assicurazione.