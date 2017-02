Nuova rampa dell'Asse mediano, motociclisti sul piede di guerra. "Mancano barriere salvavita"

CAGLIARI - Inaugurata dopo due anni di lavori, tra traffico in tilt e automobilisti infuriati un giorno sì e l'altro pure, la nuova rampa dell'Asse mediano - che consente l'ìngresso da via Cadello e da via Santa Maria Chiara - fa infuriare i motociclisti. Ai bordi della lingua d'asfalto, infatti, non ci sono i guard rail di sicurezza. Le protezioni stanno venendo installate sulla superstrada Sassari-Olbia, a differenza del capoluogo sardo. E parte la denuncia di una situazione di alto pericolo. Con una strigliata all'attuale amministrazione comunale.

Michele Vacca, responsabile sardo dell'Ami (associazione motociclisti incolumi): "È assurdo che il Comune non abbia preso in considerazione la sicurezza dei motociclisti, neanche su un'opera costruita ex novo come la rampa di via Dei Valenzani. Lascia perplessi anche l'installazione di un limite di velocità di cinquanta chilometri orari prima del nuovo svincolo, che mette a rischio l'incolumità di chi lo rispetta e rischia di esser tamponato. Ci auguriamo che sia un segnale dimenticato dopo i lavori".