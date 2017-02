Edicolante rapinato a Cagliari, si costituisce il secondo complice. Il video dell'aggressione

E' un pugile russo uno dei rapinatori che ieri mattina hanno derubato un edicolante in viale Trieste a Cagliari. Oggi si Ŕ costituito alla polizia che ora cerca il terzo uomo.







CAGLIARI - In mattinata si è presentato presso gli uffici della Squadra Mobile, accompagnato dal proprio avvocato, il secondo dei tre giovani che si è reso materialmente responsabile dell’aggressione avvenuta ieri mattina in un edicola di viale Trieste. Il ragazzo, A.K 22enne pugile di nazionalità russa ma da diverso tempo regolarmente residente in Italia, avrebbe confessato durante un colloquio con il sostituto procuratore Andrea Massidda.

Grazie all’incessante attività di indagine della polizia e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile ricostruire l’intera vicenda. In particolare, dopo una prima aggressione avvenuta all’esterno nei confronti del figlio del titolare dell’edicola, i tre rapinatori sono ritornati verso l’edicola dove il pugile russo ha fatto ingresso per ben due volte nell’esercizio commerciale, aggredendo padre e figlio e impossessandosi del denaro contenuto nella cassa.