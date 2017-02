Slot machine irregolari a Selargius. Blitz della polizia in circolo privato, 11mila euro di multa

Cinque "macchinette" proibite in in club del Cagliaritano: tutte sequestrate dagli agenti, immediato il verbale di illecito amministrativo al titolare.







SELARGIUS (CA) - Vanno avanti senza sosta i controlli della polizia nell'area vasta di Cagliari per accertare eventuali irregolarità nel mondo dei giochi e scommesse. L'atto più recente è avvenuto in un circolo privato di Selargius, al suo interno erano state installate 5 slot machine "non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia".

Gli agenti hanno sanzionato il titolare del circolo con una maxi multa da 11600 euro. Le slot machine sono state sequestrate.