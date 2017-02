Allerta meteo sulla Sardegna. 36 ore tra temporali, burrasca e mareggiate

CAGLIARI - Avviso di condizioni meteo avverse, quello diramato dalla Protezione Civile regionale, a partire dalle ore centrali della giornata di domenica 5 febbraio e fino a tutta la giornata di lunedì 6. Sono previste precipitazioni sparse a carattere temporalesco sul settore occidentale dell'Isola, venti inizialmente forti da nord-ovest in rinforzo fino a burrasca sui versanti occidentali, mareggiate lungo le coste esposte al maestrale.

Il forte maltempo è in arrivo dall'Atlantico, e si prepara ad abbattersi su molte zone dell'Europa occidentale, compresa la Sardegna. E, proprio nell'Isola, allerta "gialla" soprattutto nelle seguenti aree: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Logudoro. I consigli della Protezione Civile, anche in questo caso, sono sempre gli stessi previsti dal manuale: evitare lunghi spostamenti, se non urgenti, non sostare nei seminterrati e tenersi lontani dalle zone alberate.