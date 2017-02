Stop all'isolamento di Tuvumannu. A Cagliari l'autobus passa anche in via Castelli

CAGLIARI - Da giovedì 9 febbraio 2017, per migliorare il collegamento dei residenti di via Castelli con i principali poli della zona, come il mercato civico di via Quirra, che si raggiunge in 8 minuti, ed il polo universitario di piazza D’Armi/Sa Duchessa/Sant’Ignazio, Ctm e Comune modificano il percorso della linea 20, facendo transitare gli autobus nella via Castelli, dove sono state installate due nuove fermate all’altezza dei civici 11 e 17.

“La modifica della linea 20", spiega Roberto Murru, presidente Ctm, "è la nostra risposta alla richiesta di un collegamento più diretto e immediato del quartiere alla rete del trasporto pubblico cittadino. Una domanda venuta dai residenti, che l’amministrazione comunale di Cagliari ha voluto raccogliere chiedendo all’Azienda di studiare una soluzione efficace e razionale. La domanda non nasce a causa della lontananza di via Castelli dalla rete aziendale: la fermata del bus più vicina è a circa 200 metri, misura inferiore alla distanza media tra due fermate di una linea. Il problema da risolvere riguarda semmai la percezione di isolamento che ha caratterizzato il quartiere, e la pendenza dei percorsi pedonali in ingresso e in uscita sulla via Is Maglias. Per il quartiere è una soluzione stabilmente integrata nella rete del servizio urbano generale”.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, dichiara: “Il bus in via Castelli è un altro intervento importante per la zona: dopo la riqualificazione dell'accesso da via Is Maglias, che da anni era bloccato, le nuove fermate dei mezzi pubblici contribuiranno a rendere ancora più collegato il quartiere con il mercato di via Quirra, con diverse scuole e con il resto della città. Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista la sistemazione dello spazio verde che ospita la nicchia votiva tra i palazzi: il progetto è approvato e i lavori aggiudicati".