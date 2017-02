La Sardegna percorribile in bicicletta. Primi interventi: 2mila chilometri e 15 milioni, ma ne servono 225

Maxi rete ciclabile, entro l'anno ok ai primi 5 itinerari, da nord a sud dell'Isola. La Regione scommette sul progetto: "Mix tra sostenibilità ambientale e turismo. I fondi che mancano vanno cercati in Europa".







CAGLIARI - La rete ciclabile della Sardegna prende forma. A un anno e mezzo dall'avvio del percorso di progettazione dal basso che ha coinvolto 65 associazioni, 209 enti locali, gli assessorati al Turismo, all'Agricoltura, all'Ambiente e agli Enti Locali, l'Enas e l'agenzia Forestas, la Giunta approva lo studio preliminare predisposto dall'Arst in collaborazione con l'Università di Cagliari stanziando i primi 15 milioni di euro. Lo studio, presentato dall'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Paolo Maninchedda, è il documento essenziale per poter procedere ai bandi di progettazione e poi di esecuzione dei lavori e accoglie le indicazioni che la Regione aveva dato ad Arst: utilizzare il più possibile i tracciati della rete ferroviaria dismessa e garantire il maggior livello di sicurezza e il minor impatto ambientale possibili. L'assessore regionale del Turismo, Francesco Morandi, definisce il piano la più grande infrastruttura turistica mai realizzata in Sardegna.

MEZZO DI TRASPORTO E PRODUTTORE DI RICCHEZZA SOSTENIBILE - "I primi 5 itinerari vanno a gara entro l'anno e sono ben distribuiti in tutta la Sardegna, dal nord al centro fino al sud. La cosa interessante è che connettono da subito circuiti extraurbani con circuiti urbani, questo è l'obiettivo che realizzeremo con i primi 15 milioni. Per completare i 1400 chilometri mancanti competeremo con gli altri Stati europei e le altre regioni italiane sulle risorse europee che finanziano soltanto chi ha pianificazione avanzata", spiega Maninchedda. "La bicicletta non è più solo uno strumento di svago: è un mezzo di trasporto ma anche un produttore di ricchezza sostenibile e di salute. È stato stimato che un euro investito in ciclabilità restituisca un euro di ricaduta economica nel comparto turistico, cioè ha un ritorno altissimo. Credo però che rafforzare l'utilizzo della bicicletta significhi anche rafforzare una vision della vita più sostenibile, più lenta e più bella, molto compatibile col paradiso in cui viviamo".

PROGETTO STRATEGICO ED ESEMPLARE - "È il più importante progetto di infrastrutturazione turistica che la regione abbia mai visto, un esempio di come si può lavorare insieme ai territori ottenendo risultati significativi funzionali allo sviluppo", dice Morandi. "Con la rete ciclabile della Sardegna, oltre 2000 chilometri di percorsi, possiamo costruire un prodotto legato a sostenibilità, crescita economica delle zone interne e a destagionalizzazione, realmente complementare al 'marino balneare'. La domanda esiste e risponde alle esigenze di un mercato sempre più competitivo. Perciò è fondamentale connettere le piste a porti e aeroporti, alle grandi città e alle altre modalità di trasporto. Il progetto di ciclovie promosso dalla Regione si lega perfettamente ai grandi eventi, come la partenza del Giro d'Italia, nell'ottica di costruzione di un'offerta concreta e fruibile per dodici mesi all'anno". L'amministratore unico Franco Marras ricorda che "l'Arst partecipa al progetto di costruzione delle ciclovie nell'ottica di integrare la mobilità tradizionale su gomma con altri sistemi. Con l'ammodernamento del parco rotabile sarà più semplice trasportare le biciclette a bordo dei bus e dei treni e quindi poter usufruire con maggiore facilità di tutti i percorsi ciclabili sull'intero territorio regionale".

CARATTERISTICHE DELLA RETE - La rete complessiva si sviluppa per più di 2000 chilometri lungo i cinque itinerari previsti dall'Atlante Ciclistico della Sardegna (Itinerario Sud, Itinerario Ovest, Itinerario Nord Ovest, Itinerario Nord Est, Itinerario Est); in particolare è prevista una rete principale (costituita da tre dorsali: centrale 300 chilometri, costiera occidentale 630 chilometri, costiera orientale 580 chilometri) e una rete secondaria per 1200 chilometri. Il costo totale è stato stimato in 225 milioni di euro: i finanziamenti necessari a realizzare per intero l'intervento saranno intercettati anche dai fondi europei, "per accedere ai quali era indispensabile dotarsi di un piano". La rete deve passare le verifiche dei requisiti previsti per far parte della rete Eurovelo, composta da 14 ciclovie in tutti i Paesi europei per un totale di 70mila chilometri di cui 45mila già realizzati e attrezzati.

I PRIMI INTERVENTI IN PROGRAMMA - All'interno della rete regionale, Università e Arst hanno individuato 42 itinerari per un totale di 1916 chilometri, che vanno a comporre le diverse direttrici regionali. Di questi 42 sono stati studiati i primi 24, che coprono il 57,5 per cento della rete complessiva in base ad alcuni criteri di priorità (per esempio connessione ai gate di porti e aeroporti, interconnessione con parchi e ambiti di interesse naturalistico). Con 8 milioni del piano infrastrutture saranno finanziate le 5 direttrici dell'area non urbana per un totale di 677 chilometri e 13 itinerari. Con i 7 milioni del Por Fesr 2014-2020 può essere garantito il collegamento tra le città e la rete ciclabile regionale.