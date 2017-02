Parcheggi rosa presto ad Alghero. Dal Comune pass speciali per le future mamme

Aree di cortesia nei pressi di ospedali, Asl, scuole materne ed elementari e centro storico. Gli stalli "dedicati" in arrivo, nell'attesa antipasto con i cartellini per poter parcheggiare vicino a luoghi sensibili.







ALGHERO (SS) - Aree di cortesia, nei pressi di ospedali, Asl, scuole materne ed elementari, centro storico, dove funziona il senso civico e la sensibilità dei cittadini nei confronti delle donne in stato di gravidanza e dei neogenitori con prole fino ad un anno di età, ai quali viene riservato apposito stallo di sosta. Alle future mamme e alle neo mamme sarà consentito di ottenere un pass o contrassegno che permetta loro di sostare negli stalli denominati "parcheggi rosa". L’iniziativa è stata avviata dalla Giunta su proposta dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Marisa Castellini. “Niente obblighi, solo una questione di rispetto del senso civico e attenzione”, spiega. I parcheggi rosa non trovano infatti fondamento nel Codice della Strada, ma ciò che si auspica è che la cortesia sia contemplata dal senso civico dei cittadini. “Lo scopo quello di favorire il parcheggio comodo e vicino alle strutture di maggior fruizione per mamma e bambino".

"L’iniziativa", aggiunge l'assessore, "è diffusa seppur con modalità diverse in tante città italiane ed è uno degli esempi dei buoni frutti prodotti dal dialogo costante dell’Amministrazione con l’associazionismo presente nel territorio, in questo caso con il Rotary Club di Alghero, che si è fatto promotore del progetto, sull’esempio di molte altre città in Italia che hanno collaudato con risultati positivi questo aspetto non secondario delle attività a sostegno della famiglia”. A breve quindi la predisposizione dei un adeguato numero di quote rosa gratuite nei parcheggi cittadini, con adeguata segnaletica verticale riportante la dicitura “Un gesto di cortesia – Parcheggio Rosa riservato alla sosta dei veicoli utilizzati da donne in gravidanza o neogenitori muniti di apposito pass o contrassegno”.