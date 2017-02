Tortolì, consegnate trenta nuove case popolari

I beneficiari si sono presentati questa mattina all'appuntamento in Municipio con gli amministratori comunali e con i responsabili Area per la firma del contratto di cessione e la consegna delle chiavi. "Ringraziamo i responsabili di Area Nuoro per l'importantissimo risultato raggiunto, che è frutto di un grande lavoro di squadra, il nostro Ufficio Lavori Pubblici e, soprattutto, voi per la pazienza che avete avuto fino ad oggi" ha detto il sindaco Massimo Cannas. I responsabili dell'Azienda Area hanno poi chiamato singolarmente le trenta famiglie per la firma del contratto. "Aspettavo questo momento da tanto tempo" ha commentato colmo di emozione uno dei nuovi residenti delle case di Is Cogottis, stringendo forte nelle mani le chiavi della sua agognata casa. Non accadeva da ben 25 anni che fossero consegnate case di edilizia popolare pubblica, le ultime assegnazioni risalgono agli anni novanta nel quartiere Monte Attu.