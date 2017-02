Traffico internazionale di droga: sequestrati 500 chili di hashish in Sardegna

NUORO - Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Nuoro in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, durante le quali sono stati sequestrati oltre 500kg di hascisc, sono state coordinate dalla Dda di Cagliari ed hanno permesso di scoprire il vasto giro di affari gestito dall’organizzazione, che poteva contare su diversi canali di rifornimento per far arrivare in Sardegna ogni tipo di stupefacente dall’eroina, alla cocaina e marijuana. In manette sono finite cinque persone.

L’attività di indagine era partita nel 2011 e riguardava la “piazza” di spaccio nel comune di Orgosolo. Successivamente era emerso che gli indagati costituivano solo i terminali di una più ampia associazione a delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, composta da almeno 50 persone, avente la sua base logistica tra Orgosolo (Nu) e Siurgus Donigala (Ca) con ramificazioni in varie città d’Italia e all’estero, in particolare, in Spagna. Le attività investigative si sono rivelate particolarmente complesse prolungandosi negli anni per via del carattere transnazionale del sodalizio e della relativa attività criminale.

Al termine delle indagini gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a ricostruire in dettaglio l’attività criminale e ad individuare i diversi canali di approvvigionamento dello stupefacente e la rete di distribuzione gestita dall’organizzazione criminale. Ingenti i quantitativi di droga di diversa tipologia gestiti dal sodalizio criminale, che aveva instaurato fruttuosi “rapporti d’affari” con narcotrafficanti residenti all’estero nelle città insistenti nelle tradizionali rotte del traffico degli stupefacenti.