Anziano e solo, truffato da un imprenditore: perde 130mila euro

CAGLIARI - La Guardia di Finanza di Isili ha interrotto una frode ai danni di un’ultraottantenne di Nurallao che ha perso 130mila euro. Protagonista di questa vicenda un imprenditore di Assemini che, entrato in buoni rapporti con la vittima, ha approfittato del suo isolamento da qualsiasi affetto familiare e dei suoi gravi problemi psicofisici per appropriarsi dei risparmi di una vita.

La vittima della triste vicenda, a seguito della cessione di un appartamento di Firenze, aveva incaricato il proprio amico e fiduciario di gestire il trasferimento dei proventi della vendita dalla Toscane a Isili ma quest’ultimo ha invece accreditato sul proprio conto corrente, in due tranche, l’intero importo. Nonostante la ormai consueta fiducia riposta nell’imprenditore asseminese, l’anziano era comunque abituato a controllare che tutte le operazioni bancarie delegate andassero a buon fine e proprio per questo qualcosa del piano criminale non ha avuto successo.

Le indagini sono state avviate dalle Fiamme Gialle di Isili, nello scorso settembre, appena informate dell’accaduto direttamente dall’ottantenne, amareggiato per la truffa subita ma anche deluso per la fiducia mal riposta. Le attività investigative hanno consentito di interrompere la truffa con conseguente denuncia del responsabile alla Procura della Repubblica di Cagliari per furto e circonvenzione di persone incapaci. Alle prime luci dell’alba di ieri, i finanzieri della Compagnia di Nuoro e della Brigata di Isil hanno eseguito due perquisizioni ad Assemini e Nurallao presso il domicilio dell’indagato A.L. e la sede della propria società edilizia che hanno consentito di acquisire importanti prove e sequestrare beni e somme pari al valore della truffa.

