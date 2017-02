Frana a Dorgali, al via i lavori sulla Ss 125

Al via i lavori di ripristino della strada statale 125 'Orientale Sarda' a seguito della frana nei pressi di Dorgali (NU). Gli interventi prevedono la ricostruzione della strada e la messa in sicurezza del costone roccioso.







L'Anas comunica che sono stati consegnati oggi i lavori di ripristino della strada statale 125 'Orientale Sarda' a seguito dell'evento franoso avvenuto lo scorso 15 ottobre al km 194,200, nel territorio di Dorgali, in provincia di Nuoro.



Gli interventi previsti, affidati all'impresa "Alpi" di Trieste per un valore di oltre 800 mila euro, si articoleranno in due fasi: la prima fase consisterà nella messa in sicurezza del costone roccioso; la seconda prevede il ripristino del corpo stradale. Quest'ultima fase, a sua volta, consisterà in ulteriori due passaggi con l'apertura della strada a senso unico alternato e la conseguente apertura al traffico dell'intera carreggiata. La parete di roccia franata, situata nel territorio di competenza del comune di Dorgali, è di circa 20 metri di larghezza e 30 di altezza.