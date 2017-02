Cane legato a un cassonetto e abbandonato a Cagliari. Appello della polizia municipale

CAGLIARI - Il personale della polizia municipale ha ritrovato due cani. Il primo un maschio di Yorkshire, è stato ritrovato nella via Archimede e potrebbe essere stato smarrito. Il secondo, invece, un cucciolo meticcio maschio, è stato ritrovato legato ad un cassonetto dei rifiuti nella via Mameli. I due animali sono stati assistiti dagli agenti e portati al canile comunale. In particolare per il cucciolo ritrovato in via Mameli è in corso un'attenta attività investigativa per risalire all'autore materiale del reato di abbandono del piccolo animale. Chi fosse in grado di riferire elementi utili alle indagini può rivolgersi alla Sezione Vigilanza Ambientale della Municipale al n. 070/6773888.