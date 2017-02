Operazione 'pusher', raffica di arresti tra Cagliari e Quartu

CAGLIARI - L’attività nel Cagliaritano è stata diretta dalla Squadra Mobile con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e ha visto impegnati per tre giorni oltre 100 agenti. A finire in manette sei persone: F.M e A.P, disoccupati di Quartu S.E rispettivamente di 45 e 50 anni. Nelle loro abitazioni di via Catalani gli agenti hanno trovato rispettivamente 130 grammi di marijuana e 800 grammi di hashish e 65 grammi di hashish e 15 di marijuana. In via Seruci sono stati arrestati S.F 60enne e G.L 40enne, entrambi pregiudicati, sorpresi mentre tentavano di commercializzare diversi flaconi di metadone. Infine, sempre nel corso della medesima operazione, sono stati arrestati M.M 23enne, pregiudicato, sorpreso con 50 grammi di hashish mentre spacciava in via Premuda e I.P, 37enne pregiudicato: all’interno della sua abitazione di via Bulferetti a Quartu S.E sono stati sequestrati circa 650 grammi di marijuana, oltre due chilogrammi di hashish e 160 grammi di cocaina.